Пять уходовых процедур, которые могут нанести вам вред

Косметолог рассказала, с какой бьюти-рутиной следует быть аккуратными.

Некоторые бьюти-процедуры могут иметь побочные эффекты – это зависит от особенностей кожи и организма, а также от профессиональности оказанной услуги. Специалист объяснила, какими уходовыми методами не стоит злоупотреблять, а какие вообще могут нанести вред.

Солярий

Несмотря на популярность и доступность этой услуги, загар под ультрафиолетовыми лампами способен нанести существенный вред. По данным исследований, он повышает риск возникновения рака кожи. В категорию риска попадают люди, которые начали пользоваться искусственным загаром до 35 лет.

Кроме того, УФ-излучения способны проникнуть в глубокие слои кожи, разрушая коллагеновые волокна и вызывая развитие ранних морщин и пигментации. Лампы в солярии в 10 раз мощнее солнечного света, соответственно, при частом и длительном загаре кожа станет сухой и шероховатой.

Солярий категорически противопоказан при онкологических заболеваниях, беременности, лактации. Людям со светлой кожей и большим количеством родинок тоже следует воздержаться от соблазна в кратчайшие сроки заиметь загорелое тело. В качестве альтернативы можно использовать автозагар или косметические средства с бронзирующим эффектом.

«Улучшить состояние кожи можно простыми, но эффективными методами. Ежедневное увлажнение после душа помогает дольше удерживать влагу и восстанавливать защитные функции кожи. Мягкие очищающие средства, защита от солнца, сбалансированное питание, достаточное потребление воды и полноценный сон положительно сказываются на её упругости и внешнем виде. Последовательный, деликатный уход даёт более стабильный и долгосрочный результат, чем агрессивные процедуры с кратковременным эффектом и нежелательными явлениями», – Яна Тенчурина, врач-косметолог-дерматовенеролог.

Химический и лазерный пилинг

Оба вида пилинга – травматичные косметологические процедуры. Химический проводится с помощью кислот, а лазерный – лазером. Подобное вмешательство отличается повреждением дермы – глубокого слоя кожи. Рассмотрим каждый вид отдельно.

Химический пилинг проводится с помощью кислот – опасных химических соединений. Если косметолог не обладает необходимым опытом в проведении данной процедуры – повреждений не избежать.

Вещества проникают в дерму, разрушают её белковые соединения и вызывают сильнейший ожог. В ответ на это организм начинает усиленную работу – регенерацию повреждённых тканей с выработкой коллагена и эластина. В результате серьёзных манипуляций мы видим обновлённую, молодую кожу. Для выполнений химического пилинга необходимы показания: заметное увядание кожи или пигментированность.

При этом процедура должна проводиться под местной анестезией, так как болевые ощущения нестерпимы и требуют постоянного контроля со стороны специалиста. Собственно, после процедуры тоже необходимо тщательно следить за процессом заживления тканей. Как правило, конечный результат виден спустя пять месяцев.

Аналогично химическому, лазерный пилинг нацелен на «сжигание» устаревшей кожи и появление новой. Только в данном случае разрушение дермы происходит под воздействием лазера. Болевые ощущения довольно сильны, и поэтому процедура тоже требует анестезии. В первые дни после бьюти-ухода кожа выглядит сильно повреждённой, так что следует избегать лишних раздражителей.

Оба вида пилинга несут в себе массу побочных эффектов: помимо риска инфицирования ран, возможны рубцы, акнеформный дерматит и даже нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

Заменить подобные процедуры можно щадящими аппаратными процедурами, карбоновым пилингом и биоревитализацией. Эти средства давно зарекомендовали себя как отличный способ избавления от морщин и некоторых недочётов кожи.

Жёсткие скрабы и массажные щётки

Регулярное грубое отшелушивание истончает верхний защитный слой кожи, разрушает естественный барьер и усиливает испарение влаги. В результате дерма становится сухой, чувствительной и более уязвимой к внешним воздействиям. Специалисты рекомендуют выбирать мягкое очищение и проводить его не чаще одного-двух раз в неделю.

Вакуумный массаж

Вакуумный массаж банками подходит не каждому и требует предварительной консультации специалиста. Дело в том, что из-за сильного механического воздействия он может повреждать сосуды кожи, приводя к образованию гематом, а также ослаблять защитный барьер/местный иммунитет кожи.

При нарушении техники или недостаточной стерильности возрастает риск раздражения и воспалительных реакций. Самостоятельное выполнение особенно небезопасно, поскольку сложно контролировать силу вакуума и направление движений. Процедура противопоказана при заболеваниях сосудов, кожных заболеваниях. Лучше прибегнуть к ручному антицеллюлитному массажу.

Горячие антицеллюлитные обёртывания

Процедура широко распространена в салонах, и часто её проводят в качестве дополнения после антицеллюлитного ручного массажа. Несмотря на плюсы, такая процедура несёт в себе чёткие противопоказания и нередко приводит к возникновению нежелательных эффектов.

Горячие антицеллюлитные обёртывания вызывают так называемый «парниковый эффект», когда кровь начинает активно разгоняться в области нагрева. Это, в свою очередь, опасно для людей с проблемами с сердечно-сосудистой системой, при выраженном варикозе и гинекологических проблемах. При домашнем проведении нередки перегревы тела, обезвоживание, аллергия и ожоги.

При наличии противопоказаний на помощь могут прийти медовый массаж, холодные обёртывания и кофейные маски.

Лазерная эпиляция

Процедура позволяет полностью избавиться от нежелательной растительности. Правда, у неё есть ряд побочных эффектов. Первым делом следует выбрать мастера с медицинским образованием, который сможет оценить состояние кожи и подобрать правильные параметры лазера. В противном случае не избежать ожогов, отёчности.

Лазерная эпиляция абсолютно противопоказана при сахарном диабете и любых кожных заболеваниях. На загорелой коже после процедуры могут возникнуть гиперпигментация, ожоги и последующие шрамы. Наиболее безопасны в борьбе с надоедливыми волосами будут фотоэпиляция, электроэпиляция, шугаринг, восковая эпиляция.

Ультразвуковая кавитация

Для коррекции фигуры многие часто прибегают к ультразвуковой кавитации. Этот метод основан на воздействии ультразвука на проблемную область тела. Таким образом, жир превращается в эмульсию, которая выводится из организма через лимфатическую систему.

Несмотря на заметный результат после проведения процедуры, кавитация способна нанести серьёзный вред здоровью. Дело в том, что при обработке большой области жировой ткани возникает огромная нагрузка на печень и почки, что приводит к ухудшению самочувствия.

Кроме того, процедура категорически противопоказана при наличии варикоза, так как может привести к возникновению новых сосудистых сеточек. В неумелых руках, ультразвуковая кавитация способна разрушить не только жировые ткани, но и близлежащие сосуды и даже нервы.

