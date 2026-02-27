Чрезмерная худоба 47-летнего Дана Балана напугала фанатов

Молдавский певец Дан Балан напугал фанатов внешностью на последнем концерте в Бухаресте. Видео с выступления музыканта опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пользовательница с никнеймом @aishe_ridvanovna.

47-летний артист предстал на сцене в черных скинни, рубашке и жилете. Кроме того, он надел на голову повязку и подобрал к наряду вельветовые туфли.

Запись с музыкального шоу набрала 57 тысяч лайков. Поклонники обратили внимание на чрезмерную худобу исполнителя и принялись обсуждать ее в комментариях:

«Это он? Вообще не похож на себя», «Что-то с ним явно не так: то ли "Оземпик", то ли просто болен», «Он так постарел. Я даже и не поняла, что это он», «Господи, что с ним. Как он сильно похудел», «Очень изменился. Я бы сказала, что до неузнаваемости», «Он похудел или постарел?».

Ранее российский эстрадный певец Григорий Лепс ответил хейтерам на критику внешности фразой «судят по своей колокольне».