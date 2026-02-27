13 пилингов и скрабов для кожи головы, на которые стоит обратить внимание

Если кожа головы быстро жирнится, а волосы кажутся грязными уже на следующий день после мытья, освободите место на ванной полке для пилинга. Собрали 13 средств, которые вернут ощущение чистоты и не навредят коже.

Гиалуроновый пилинг для глубокого очищения кожи головы, Librederm

Очищение и активация роста волос в одном флаконе. За отшелушивание отвечает комплекс AHA‑кислот, который мягко устраняет мёртвый слой клеток. Чтобы не допустить пересушивания кожи, в формулу добавили гиалуронку, а для «пробуждения» волосяных луковиц — комплекс из аргинина и растительных экстрактов.

Очищающий скраб для кожи головы Scalp Solution, Phyto

Вариант для любителей «пожёстче». Ключевой ингредиент скраба — соль, мелкие кристаллы которой не просто очищают, а способствуют массажу кожи головы. Они снимают ороговевший слой и усиливают приток крови к волосяным фолликулам. Такой подход помогает коже лучше воспринимать весь последующий уход.

Скраб для кожи головы «Живительная свежесть», Л’Окситан

Помимо отшелушивающих частиц в составе скраба есть пять эфирных масел: тимьяна, грейпфрута, лаванды, кедра и мяты. Они создают тот самый эффект «живительной свежести» и увеличивают промежуток между мытьём головы. Волосы тоже получают свою порцию ухода: сохраняют блеск и лёгкость у корней.

Энзимный пилинг‑гоммаж Doctor Enzyme, JKeratin

Если укладка радует вас только до обеда — время обратиться к энзимам. Папаин мягко растворяет ороговевшие чешуйки, разгоняет микроциркуляцию (это полезно и для роста волос) и помогает коже держать выработку себума под контролем. За счёт молочной кислоты, которая препятствует раздражениям, средство подойдёт и чувствительной коже.

Пилинг для кожи головы, Laba

Любите укладки с плотным слоем стайлинга? Эта банка пригодится. Пилинг с комплексом кислот в составе глубоко очищает кожу головы от укладочных средств и других загрязнений. После кислот в работу включается пантенол, который успокаивает кожу и снимает зуд. Как бонус — экстракт коры дуба и ивы для укрепления и роста волос.

Ферментативный пилинг‑шампунь, Ilona Lunden

Для тех, кто не хочет добавлять в рутину дополнительные этапы. Здесь привычный шампунь оснащён функцией пилинга, что обеспечивает более глубокое очищение. Ферменты и молочная кислота удаляют омертвевшие клетки, запуская процесс обновления кожи, а также регулируют работу сальных желёз.

Глубоко очищающий шампунь‑пилинг против перхоти Dercos, Vichy

Продукт прицельно работает с перхотью, зудом и повышенной жирностью кожи головы. Он сочетает в себе функционал механического и химического пилингов: салициловая кислота и крошечные частицы абрикосовой косточки мягко очищают кожу, растворяют ороговевшие клетки и вымывают чешуйки перхоти.

Пилинг для кожи головы, Eden

Пилинг с салициловой кислотой и экстрактом плодов стручкового перца удаляет себум и другие загрязнения, запуская процесс обновления кожи головы. Для баланса и снижения риска раздражений в формулу добавили аллантоин, который оказывает смягчающее и увлажняющее действие.

Охлаждающий пилинг AHA/BHA & Mint, Levrana

Пилинг помогает решить проблемы с перхотью и активной работой сальных желёз. Мята в формуле приятно охлаждает и успокаивает кожу, растительные экстракты питают и восстанавливают волосы. Поэтому результат заметен и по всей длине, и на коже головы, которая дольше остаётся чистой.

Скраб с солью Мёртвого моря и лавандой, Zeitun

Формат для обладателей жирной кожи головы. Скраб помогает убрать излишки себума и остатки стайлинговых средств, чтобы корни оставались чистыми дольше обычного. Лучше использовать раз в неделю, чтобы не пересушить кожу.

Сыворотка с пребиотиками и пептидами, Kans

За счёт деликатной формулы сыворотка впишется в системный уход. За регуляцию работы сальных желёз и устранение излишков себума отвечает комплекс с ниацинамидом, пребиотики поддерживают микрофлору, пантенол снимает воспаления. Сыворотка помогает создать все необходимые условия для роста здоровых волос, начиная с кожи головы.

Пилинг для кожи головы, Mono Beauty

Понятный механический пилинг для глубокого очищения и обновления. Эксфолиация здесь — задача частиц сахара и гранул, которые бережно отшелушивают кожу без неприятных последствий вроде раздражения. Увлажняющие компоненты действуют на опережение и предотвращают сухость, натуральные экстракты и аллантоин обеспечивают антисептический эффект.

Пилинг для кожи головы Rosemary Lush, TaShe professional

В составе пилинга — всё необходимое для защиты от перхоти и роста здоровых волос. Работу сальных желёз регулирует цинк, а мягкое отшелушивание обеспечивают кислоты. Растительные экстракты, среди которых розмарин, клевер и ромашка, нейтрализуют зуд и укрепляют корни волос.