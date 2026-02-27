Стилист объяснила, почему сезонные цветотипы не работают

Сезонная теория цветотипов, являющаяся популярным инструментом для работы над внешним видом, подходит не всем людям. Об этом «Известиям» рассказала стилист-имиджмейкер сети учебных центров «Эколь» Светлана Болотова.

«Такой метод работы с внешними данными девушек действительно существует и используется отдельными специалистами. В этом подходе типы внешности разделены на четыре основных цветотипа — по временам года. С помощью такой универсальной теории каждый стилист может сделать вывод о том, какие цвета и оттенки будут комплементарны каждому типу внешности. Но это стандартизированный подход, и на практике так не работает», — объяснила специалист.

По ее словам, в первую очередь при составлении гардероба нужно брать во внимание природные данные, оценивая оттенки во внешности: цвет волос, кожи, губ и глаз. Благодаря этому появляется больше возможностей для подбора образов.

Стилист отметила, что использование сезонных цветотипов говорит о непрофессионализме, так как природная внешность многогранна и разные черты не вписываются в строгие рамки существующих четырех групп. Следует учитывать фактуру внешности, а также плавность и угловатость линий. Помимо этого, важно брать во внимание характер, манеры, темперамент и социальную роль человека.

До этого стилисты говорили, что весной 2026 года в тренде будут свитеры в морском стиле. По их словам, особенно актуальны будут широкие полосы, контрастные сочетания оттенков и слегка свободный крой.

Ранее россиянам назвали трендовое сочетание цветов на весну 2026 года.