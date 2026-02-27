Антитренды весны 2026: время пересобрать гардероб

Тренды никогда не исчезают навсегда, они трансформируются. То, что еще недавно выглядело ультрамодно, через пару сезонов начинает казаться устаревшим и совершенно неподходящим. Понятно, что каждый волен носить, что ему хочется, все-таки стиль — дело такое.

Но все-таки стоит иногда поглядывать в сторону трендов и антитрендов. О последних, как раз, и пойдет речь в нашей статье. Вместе со стилистом-имиджмейкером Верой Печуркиной разбираемся в главных антитрендах на весну 2026. Мы не отказываемся от моды прошлых лет полностью, но смотрим на нее критичнее.

Экстремальный оверсайз

Несколько лет подряд оверсайз был универсальным решением. Чем больше, тем лучше — таков был негласный принцип. Огромные пиджаки без линии плеча, пальто-коконы, бесформенные худи, брюки с избыточной шириной создавали ощущение расслабленности. Мы к этому, естественно, привыкли. Но в 2026 году чрезмерный объем начинает выглядеть небрежно. Когда одежда полностью скрывает фигуру, пропадает силуэт, а вместе с ним ощущение продуманности образа.

«Современный оверсайз остается, но он структурированный. У жакета должно быть плечо, у пальто — понятная форма, у брюк — линия талии. Вещь может быть свободной, но она должна создавать пропорцию, а прятать за бесформенностью фигуру. Поэтому, если любите оверсайз, носите с удовольствием, но пусть он будет не таким овер», — сообщает стилист.

Слишком короткие куртки и жакеты

Укороченные пуховики, кожаные куртки до талии и жакеты, заканчивающиеся значительно выше линии бедра, были популярны благодаря эффектности. Они подчеркивали талию и визуально удлиняли ноги. По крайней мере, так задумывалось изначально. На практике же такие модели часто разрезают фигуру и делают верхнюю часть корпуса тяжелой, особенно в многослойных образах.

«Весной 2026 длина снова становится инструментом баланса. Жакеты до середины бедра и прямые куртки формируют вытянутый силуэт и смотрятся гармоничнее. Они легче сочетаются с брюками, юбками и платьями и создают более продуманный образ. Но если вам нравятся укороченные модели, можете поиграть с низом, чтобы не создавалось впечатление, словно вашу фигуру поделили пополам», — комментирует Вера.

Деним с крупными дырами

Джинсы с агрессивными разрывами, потертостями до ниток и нарочито неаккуратными краями окончательно теряют актуальность. Такой деним слишком буквальный, он моментально добавляет образу подростковый оттенок и редко сочетается с более сдержанной современной стилистикой.

«Сегодня деним выглядит спокойнее. Он может быть плотным, прямым, свободным, но без демонстративных повреждений и очень крупных дыр. Особенно в зоне ягодиц. Небольшие потертости допустимы, если они выглядят естественно, а не как главный акцент вещи. Чем проще джинсы, тем легче встроить их в актуальный гардероб», — говорит стилист.

Юбки-карандаш с плотной посадкой

Обтягивающая миди с плотной фиксацией по бедрам долго считалась символом женственности и строгости. Однако сейчас подобный крой выглядит слишком формальным, пригодным лишь для строгого дресс-кода. Слишком обтягивающий силуэт юбки ограничивает движение и создает ощущение скованности.

«Актуальная альтернатива — юбки прямого кроя или с небольшим расширением книзу. Они сохраняют аккуратность, но дают свободу. Движение ткани становится важнее, чем демонстрация формы», — говорит эксперт.

Облегающий и ультратонкий трикотаж

Тонкие водолазки, платья и кардиганы, которые буквально повторяют каждую линию тела, выглядят устаревшими не из-за самой идеи облегания, а из-за качества ткани и посадки. Такой трикотаж быстро теряет форму, подчеркивает недостатки тела и редко смотрится аккуратно после нескольких носок.

«Современный трикотаж должен быть более плотным и пластичным. Он должен повторять силуэт, но не обтягивать его. Платья становятся длиннее, свитеры — фактурнее, посадка — свободнее. Вещь должна держать форму и не вытягиваться после нескольких выходов. Да и после стирки не должна растягиваться и выглядеть, словно ей уже много лет», — комментирует Вера.

Узкие скинни

Сильно облегающие джинсы долгое время считались базой. Но на фоне современных, более свободных силуэтов они выглядят излишне узкими и визуально устаревшими. Плотная обтяжка подчеркивает каждую линию и несовершенства тела, создает ощущение скованности и делает образ менее актуальным.

«Весной 2026 году брюки и джинсы сидят иначе. Они могут быть прямыми, немного расширенными, но никак не перетягивать тело, как обертка от сосиски. Ткань должна держать форму, но не сильно облегать. Важен баланс между подчеркиванием фигуры и комфортом. Свобода движения становится частью эстетики», — отмечает эксперт.

Массивная обувь на толстой платформе

Кроссовки с чрезмерно толстой подошвой, ботинки с грубой тракторной базой и тяжелые платформы долгое время создавали модный контраст. Особенно их любили носить с летящими романтичными платьями. Сейчас же массивная обувь выглядит очень перегруженно и визуально утяжеляют образ. Обувь часто перетягивает на себя внимание и делает весь силуэт громоздким.

«Весной 2026 обувь становится легче. Подошва умеренной толщины, аккуратные линии, продуманная форма. Она поддерживает образ, а не доминирует в нем», — отмечает стилист.

Избыточный декор

Рюши, стразы, сложные аппликации, активная вышивка, крупные лого известных брендов и сочетание нескольких ярких фактур в одной вещи перегружают образ. Особенно в повседневной одежде такая декоративность начинает выглядеть устаревшей.

«Современная мода ценит лаконичность. Интерес создается за счет кроя, пропорций и фактуры ткани. Когда деталей слишком много, они начинают спорить друг с другом. Весной 2026 года выигрывает умеренность во всем. Поэтому не носите слишком уж декорированные разными деталями вещи», — говорит Вера.

Микросумки

Миниатюрные сумки, в которые не помещается даже базовый набор вещей, больше не выглядят как модный жест. Они декоративны, но непрактичны. А практичность в 2026 году становится важной частью стиля.