Влад Лисовец объяснил, от какой одежды стоит отказаться весной

Влад Лисовец посоветовал отказаться от спортивной одежды весной
Стоит отдать предпочтение «элегантным» вещам, например, приталенным пиджакам, классическим юбкам и каблукам.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» стилист подчеркнул, что такой выбор сделает образ более «брутальным».
«Надо подумать о том, как выглядеть максимально элегантно. Поэтому убирайте всё спортивное. Приталенные пиджаки с плечами, классические юбки, каблук, очень много тканей, очень много замши, очень много кожаных изделий. Поэтому это то, что сделает образ более брутальным, для того чтобы он не выглядел старомодно и просто не выглядеть как менеджер или как сотрудник банка».
Ранее Лисовец объяснил популярность чёлки «штрихкод» трендом на двухтысячные.