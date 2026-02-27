Влад Лисовец объяснил, от какой одежды стоит отказаться весной

Стоит отдать предпочтение «элегантным» вещам, например, приталенным пиджакам, классическим юбкам и каблукам.

© РИА Новости

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» стилист подчеркнул, что такой выбор сделает образ более «брутальным».

«Надо подумать о том, как выглядеть максимально элегантно. Поэтому убирайте всё спортивное. Приталенные пиджаки с плечами, классические юбки, каблук, очень много тканей, очень много замши, очень много кожаных изделий. Поэтому это то, что сделает образ более брутальным, для того чтобы он не выглядел старомодно и просто не выглядеть как менеджер или как сотрудник банка».

Ранее Лисовец объяснил популярность чёлки «штрихкод» трендом на двухтысячные.