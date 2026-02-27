Российского модельера прозвали пляжным зонтом из-за образа

Российского модельера Богдана Михеева прозвали пляжным зонтом из-за необычного образа для похода в театр. Ролик и комментарии опубликованы на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Для выхода в свет дизайнер выбрал черные блестящие брюки и расшитый пайетками голубой пиджак, декорированный многочисленными цепями. Помимо этого, эксперт выбрал закрытую обувь на каблуках и высокой платформе, черную сумку Chanel, а также широкополую шляпу из серых перьев.

«Богдан Михеев пришел в театр», — подписал он.

Пользователей сети рассмешил наряд Михеева, о чем они написали в комментариях под постом.

«А аист где?», «В Египте с пляжа спер», «И вот куда он с таким абажуром, а люди как смотреть должны через эти поля?», «Когда пляжный зонт пришел к вам сам», «Мухомор в трауре», «Бунгало пришло с утюгами на ногах», «Торшер в движении», — оценили они.

