Маски из кухонных продуктов: витамин С для сияния без химии

Весна вот-вот вступит в свои права и в это время хочется выглядеть свежо и красиво. И если вы думаете, что сияние коже можно придать только с помощью дорогих средств из магазина, то спешим вас обрадовать. Природа уже позаботилась о вас. Многие привычные кухонные продукты богаты витаминами и антиоксидантами и способны придать вашей коже красивый, здоровый вид и сияние изнутри, заменив покупные средства.

«Есть очень большой выбор продуктов, из которых можно приготовить очень даже хорошие маски для лица в домашних условиях. Это прекрасный способ ухода за кожей. В зависимости от компонентов они могут питать, увлажнять, осветлять, восстанавливать и подтягивать», — объясняет косметолог Ирина Быстрова.

Самые эффективные продукты, которые подойдут для этого: овсянка, мед, сметана, молоко, сливки, яйца, натуральные йогурты, масло оливковое, фрукты, овощи.

Перед использованием любого ингредиента обязательно проверьте наличие аллергической реакции. Используйте только свежие продукты. И такие маски лучше делать в вечернее время. Ирина: «Комбинировать ингредиенты можно по разному, в зависимости от того какой эффект нужен и какой тип кожи у вас».

Для питания прекрасно подходит сметана, йогурт, банан, авокадо, масло оливковое.

Для увлажнения молоко, творог, овсянка, огурец, клубника, картофель.

Для осветления кожи можно добавлять в маски сок лимона, петрушки, кисломолочные продукты, алоэ вера.

Для лифтинга подходит белок яйца, мед, свежие овощи и фрукты.

Вот несколько масок, которые рекомендует делать Ирина:

Овсянка с молоком

Ингредиенты:

Овсяные хлопья быстрого приготовления — 1 ст. л.

Молоко натуральное — 1 ст. л.

Лимонный сок свежевыжатый — немного совсем.

Приготовление:

Залейте овсянку теплым молоком, дайте настояться пару минут. Добавьте каплю лимона, нанесите кашицу на лицо легкими массажными движениями.

Оставьте смесь на лице примерно на 10-15 минут, затем смойте теплой водой.

Эта маска прекрасно отшелушивает омертвевшие клетки кожи, очищает поры, улучшает цвет лица.

Бананово-медовая маска

Ингредиенты:

Спелый банан — 1/2 шт.

Мед натуральный — 1 ч. л.

Оливковое масло — 1 ч. л.

Приготовление:

Разомните банан вилкой, добавьте мед и масло, перемешайте до однородности. Наносите смесь на очищенную кожу лица, держите около 15-20 минут, затем умойтесь теплой водой.

Маска интенсивно увлажняет и смягчает кожу, устраняет шелушение, придает сияние.

Белковая маска

Ингредиенты:

Яичный белок — 1 шт.

Свежевыжатый лимонный сок — 1 ч. л.

Приготовление:

Взбейте белок с лимоном до состояния густой пены. Равномерно нанесите на чистую кожу лица, оставьте примерно на 15-20 минут, пока масса слегка подсохнет. Затем аккуратно смойте теплой водой.

Белок яйца подтягивает кожу, улучшает ее тонус и упругость.

Огуречная маска

Ингредиенты:

Огурец — 1/2 шт.

Оливковое масло — 1 ч. л.

Приготовление:

Огурец натрите на мелкой терке и добавьте масло. Нанесите массу на лицо, оставьте на 15 минут, смойте теплой водой.

Такая маска освежает, снимает покраснения, увлажняет.

Прежде чем наносить маски на кожу, обязательно очистите ее. Лучше использовать специальные средства для очищения: пенку, мусс, молочко, гель. После умывания и очищения, обязательно используйте тоник. Затем сделайте маску, а после нее нанесите крем.

Красота изнутри

Регулярное употребление продуктов, богатых витамином С (красный болгарский перец, киви, черная смородина, цитрусовые, шиповник) поддержат естественный защитный механизм кожи, улучшит обмен веществ и обеспечит заметное улучшение внешнего вида.

«Эти натуральные антиоксиданты способствуют замедлению процессов старения, повышают тонус кожи и придают ей здоровое свечение изнутри», — подчеркивает косметолог.

Используя регулярно 1-2 раза в неделю подобные средства домашнего ухода, вы сможете поддерживать здоровье и красоту своей кожи естественным образом.