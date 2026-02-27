Хирург объяснил, как менопауза влияет на пластику

В период менопаузы в организме женщины происходят определенные гормональные перестройки, которые стоит брать во внимание. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат наук, пластический хирург, руководитель клиники, заведующий отделением пластической хирургии сети клиник VIP Clinic Сергей Круглик.

© Freepik

«На самом деле совершенно не важно, когда проводить хирургическое вмешательство — до или после менопаузы. Скорее тут ключевую роль играет стабильность результата, то есть чем стабильнее гормональный фон пациента, тем лучше», — заявил врач.

Круглик продолжил, что для того, чтобы исключить нестабильность, пациенту предлагают пройти заместительную гормональную терапию.

«Это делается для того, чтобы процесс вхождения в менопаузу был без резких колебаний гормонального фона и набора лишнего веса. Менопауза никак отрицательно не повлияет на организм женщины, если вы заходите туда под контролем и дополнительным сопровождением врача — гинеколога-эндокринолога. Он поможет привести все показатели в норму, чтобы вы смогли спокойно пойти на операцию и получить тот результат работы хирурга, который хотели», — добавил хирург.

Руководитель клиники отметил, что по данным ВОЗ, в среднем естественная менопауза наступает у женщин в возрасте от 45 до 55 лет. Хотя может начаться как раньше, так и позднее, тут все индивидуально.