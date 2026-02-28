Рената Литвинова посетила дебютный показ Демны Гвасалии в Gucci

Российская актриса, режиссер и сценаристка Рената Литвинова посетила показ Gucci в рамках итальянской Недели моды. Главной интригой вечера стала первая коллекция, которую для бренда создал дизайнер Демна Гвасалия.

© Super.ru

Для светского выхода Литвинова выбрала элегантный драматичный образ. Она появилась в платье со страусиными перьями и высоким разрезом, который подчеркнул фигуру и добавил образу театральности. Наряд актриса дополнила сверкающей миниатюрной сумкой, бриллиантовыми серьгами и массивными солнцезащитными очками.

© Соцсети

© Соцсети

Перед показом звезда устроила импровизированную фотосессию, продемонстрировав образ с самых выигрышных ракурсов. Литвинова давно известна своей любовью к эстетике высокой моды и умением превращать любой выход в перформанс.

Ранее Рената Литвинова опубликовала снимки в обнимку с единственной дочерью Ульяной. Она обнародовала кадры после своего дня рождения.