Джинсы с вышивкой: какие будут актуальны весной и как их носить

Что будет, если совместить изначальную брутальность денима и изящество вышивки во всем ее многоцветии и множестве стилей? Получится арт-объект, который нынче очень даже в моде, хотя, казалось бы, любителей джинсов сложно удивить чем-то этаким.

© Freepik

В целом, идея с вышивкой не так чтобы очень уж новая — ее вовсю эксплуатировали, например, хиппи, они же дети цветов, которые в принципе очень любили все разукрасить цветами и птицами. Да и наши предки-славяне с многообразием вышивки по грубому льну примерно про то же самое. Ну, а сейчас и мы можем попробовать совместить урбанистический стиль с этно-направлениями — впрочем, в моде не только они. Что еще актуально, рассказала стилист Маша Ведерникова.

Флора — весна в полный рост

В этом сезоне многие наденут джинсы с цветочными вышивками: от мелких полевых цветов на карманах до крупных бутонов вдоль штанин. Они словно подхватывают весеннее настроение и делают образ живым.

«Носить их стоит с простыми однотонными футболками или тонкими кашемировыми свитерами пастельных тонов. Дополните лоферами или белыми кедами — и джинсы станут центром внимания», — предлагает эксперт.

Этнические мотивы — геометрия как искусство

Вышивка в стиле этно, с контрастными линиями и узорами, будет особенно актуальна. Такие джинсы хороши с простыми однотонными рубашками из плотного хлопка или льна. Добавьте аккуратный ремень и кожаные сандалии — и стилистика будет безупречно выдержанной. А вот явно спортивные вещи тут мимо кассы, так что их лучше отложить до другой оказии.

Пастельная вышивка на светлом дениме — нежность и свежесть

Весна любит светлые тона. Джинсы цвета выбеленого денима с нежной вышивкой в лавандовых, мятных или персиковых оттенках выглядят утонченно и легко. Это — эстетика спокойной уверенности. Лучше всего они смотрятся с шелковыми блузами или трикотажными топами в тон вышивки. Образ выиграет от тонких украшений и обуви в нейтральных оттенках: бежевые балетки, кремовые слиперы.

Акцент на деталях — карманы, пояс, штанины

Если вышивка сосредоточена на неожиданных местах (например, на поясе), это создает эффектной визуальный фокус. Такая деталь делает джинсы универсальными: можно надеть и на прогулку, и на вечерний кофе с друзьями.

«Носить их нужно с простыми базовыми топами и структурированными жакетами. Играйте с фактурами — плотный трикотаж, тонкая кожа или замша», — предлагает стилист.

Контраст и минимализм

Для тех, кто не любит слишком уж выделяться, отличная опция — джинсы с небольшой, но выразительной вышивкой в одном месте: возле заднего кармана или на щиколотке. Это мило, интересно и достаточно необычно — а еще узор можно сделать символическим, если вышить его самостоятельно, то можно зашифровать некую личную историю или, например, инициалы.