Каким будет модный педикюр нового сезона

Тренды в бьюти меняются быстрее, чем мы успеваем обновлять гардероб. То, что казалось актуальным прошлой весной, сегодня уже выглядит предсказуемо. Весна 2026 делает акцент на осознанности, аккуратности, балансе между эстетикой и уходом.

Педикюр больше не воспринимается как исключительно летняя история для открытых босоножек. Он становится частью общего образа. Даже если большую часть времени вы носите кеды или закрытую обувь. Разбираем ключевые направления педикюра для весны 2026.

Нюд по-новому

Нюдовый педикюр универсален, актуален всегда и в любой сезон. Весной 2026, не исключение. Кремовый, молочный, кофейный, бледно-розовый, мягкий беж — цвета выглядят особенно выразительно на фоне загара, но остаются уместными и на светлой коже. Главное правило — правильный подтон. Теплые нюды подчеркивают золотистый оттенок кожи, холодные — делают образ более графичным. В моде не только классический глянец, но и матовый финиш, деликатный шиммер, втирка с мягким свечением. Допустим аккуратный омбре-эффект. Нюдовые педикюр подходит для любой формы ногтей — от коротких аккуратных до более вытянутых.

Блестки и стразы

Весной 2026 стразы не исчезают, но становятся более сдержанными. Если раньше блеск нередко занимал всю пластину, теперь его нужно использовать точечно. Один крупный камень у основания ногтя или аккуратная россыпь мелкого глиттера на одном пальце. Этого вполне достаточно, чтобы добавить выразительности. Популярность набирает также разноцветный глиттер и камифубуки (пайетки разной формы и оттенков). Они создают игривый эффект, особенно в сочетании с прозрачной или нюдовой базой. Размер имеет значение: чем крупнее элементы, тем меньше их должно быть.

Градиентный френч

Отдельного внимания заслуживает градиентный френч. Плавная растушевка от розового к белому или от нюда к молочному создает ухоженный эффект без четкой линии. Преимущество такого варианта — универсальность. Он хорошо смотрится даже на коротких ногтях, не требует заметной длины и визуально выравнивает пластину. Размытый переход делает педикюр спокойным, поэтому он особенно уместен весной, когда хочется легкости. Градиент можно выполнить в классической гамме или поэкспериментировать с пастельными оттенками (персиковым, лавандовым, голубым). Главное соблюдать плавность и отсутствие резких границ.

Мозаика

Мозаичный дизайн — один из самых выразительных трендов сезона. Особенно популярна черная восточная мозаика на светлой базе или матовом фоне. Она выглядит графично, но не перегруженно, если используется дозированно. Цветные варианты тоже допустимы, но важно не перегружать общую композицию. Лучше оформить мозаикой 1-2 ногтя, оставив остальные в однотонном покрытии. Матовый финиш усиливает эффект и делает рисунок более благородным.

Цветы

Весенний сюжет без инфантильности. Уместны не крупные яркие бутоны на каждом ногте, а аккуратные детали. Ромашки на больших пальцах, нежные незабудки в пастельной гамме, тонкие лепестки в акварельной технике... Все это выглядит свежо и деликатно. Особенно эффектно цветы смотрятся на прозрачной или светлой эмалевой базе. Возникает ощущение тонкой росписи по фарфору. Для минималистичного образа достаточно одного акцентного ногтя.

Текстура вместо сложного арта

Если еще недавно в моде была перегруженная графика, то теперь акцент сместился на текстуру. Матовые вставки, бархатный эффект, мягкий сатиновый блеск, прозрачные полосы, визуально удлиняющие палец, — все это выглядит современно и практично. Текстурные решения менее требовательны к частой коррекции и лучше маскируют износ. Градиент используется аккуратно, без резких переходов, чтобы подчеркнуть форму, а не отвлечь от нее.

Современный френч

Френч остается в числе фаворитов, но классическая белая полоска уступает место более изящным решениям. В моде тонкие линии, V-образные варианты, мягко размытые границы. Прозрачная база с ярким или пастельным краем выглядит свежо и современно. Оттенок «улыбки» может перекликаться с цветом обуви или аксессуаров. На загорелой коже эффектно смотрятся спокойные молочные и бежевые края, на светлой — неоновые и насыщенные тона. Для квадратной формы ногтей актуальны аккуратные, не слишком широкие линии. На коротких ногтях лучше выбирать более тонкий край, чтобы сохранить пропорции.

Шахматка и геометрия

Геометричные мотивы возвращаются в более аккуратной интерпретации. Шахматный узор можно разместить на нескольких ногтях, а остальные покрыть контрастным цветом в тон. Бело-голубая, черно-белая, пастельная шахматка особенно актуальна весной. Допустимы и другие графичные решения: тонкие линии, простые геометрические фигуры, полосы, минималистичные фигуры. Иногда дизайн дополняют небольшим смайликом на одном пальце.

Главные оттенки весны 2026

Среди фаворитов: