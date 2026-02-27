Цукерберга на показе Prada прозвали нелепым

Соучредитель компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг появился на Неделе моды в Милане и подвергся критике в сети. Его фото публикует Daily Mail.

© Lenta.ru

Бизнесмен вместе с женой Присциллой Чан посетили показ бренда Prada — пару посадили в первый ряд вместе с главными представителями модной индустрии. Журналисты обратили внимание на непривычный для Цукерберга наряд: он появился на дефиле в лонгсливе и классических брюках с лоферами, отказавшись от излюбленных толстовок.

Однако редакторы прозвали предпринимателя нелепым из-за неуклюжего поведения на непривычном для него мероприятии. В том числе авторы материала раскритиковали позу мужчины.

