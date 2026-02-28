Румянец из TikTok: как «балетный» розовый стал главным бьюти-трендом весны

Этой весной все обсуждают холодный розовый с лёгким блеском. Сначала стали популярны губы и ногти оттенка балетных пуантов. Теперь же внимание переключилось на щёки. Новый тренд — так называемый ballet blush. Если вам кажется, что вы уже видели этот цвет, то это не иллюзия. Эстетика нулевых вернулась и в 2026 году окончательно закрепилась в мейнстриме.

© Just Talks

Интерес к этому макияжу понятен. Людям хочется нежности и лёгкой романтики в повседневности. Даже обычный поход за кофе превращается в маленький выход, и образ должен это поддерживать. Балетная эстетика переживает вторую волну популярности, а румяна — самый простой способ к ней подключиться. Не нужно полностью менять косметичку. Достаточно одного правильного оттенка.

На всплеск повлияли и соцсети. TikTok разогнал тренд до космической скорости, а визажисты подхватили его на съёмках и красных дорожках. В итоге «балетный» румянец стал логичным продолжением моды на сияющую кожу и азиатские техники макияжа с эффектом стеклянного лица. Он добавляет объёма и света, но не спорит с остальными акцентами.

Что это вообще такое? Представьте светло-розовый атлас с холодным подтоном. Финиш не матовый, но и не глянцевый. Что-то среднее, с мягким свечением. Оттенок заметный, но не кричащий. Он не пытается копировать естественный румянец после пробежки. Это скорее осознанный акцент в стиле baby pink, который освежает лицо и делает его более кукольным.

Важно выбрать свой розовый. Светлой коже подойдут деликатные пастельные варианты, близкие к цвету лепестков. Среднему тону идут розово-персиковые и более тёплые решения, которые добавляют жизни без эффекта бледности. На тёмной коже круто смотрятся ягодные и даже почти конфетные оттенки. Чем глубже тон кожи, тем смелее можно играть с яркостью. Если румяна матовые, сверху можно добавить немного хайлайтера. Так появится тот самый шелковистый блеск.

Техника решает не меньше, чем цвет. Классическая схема с акцентом на скулы здесь не работает. Основное внимание — на «яблочки» щёк и переносицу. Лёгкое касание цвета в этих зонах создаёт эффект свежести и юности. Кремовые формулы дают более живой результат и легче растушёвываются. Их удобно наносить пальцами, чтобы продукт буквально слился с кожей. Пудровые текстуры лучше распределять мягкой пушистой кистью, без давления.

Если хочется максимального вау-эффекта, можно сочетать крем и сухой продукт. Сначала база с влажным сиянием, потом тонкий слой пудрового оттенка для глубины. Главное — не переборщить. Этот тренд не про яркие пятна, а про постепенное наслоение. Добавляйте цвет понемногу и останавливайтесь в момент, когда лицо выглядит свежим, а не театральным.

Ballet blush — это способ привнести в будни немного волшебства. Один холодный розовый оттенок — и образ становится продуманным и стильным. Весной 2026 года это самый легкий способ изменить настроение и выглядеть по-новому.