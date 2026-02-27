Возлюбленная Тимати в легинсах похвасталась растяжкой у станка

Возлюбленная рэпера Тимати, модель Валентина Иванова, показала растяжку у станка. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Валентина Иванова позировала в белых легинсах и топе. Перед камерой модель показала, как делает шпагат. Волосы она собрала под кепку и отказалась от макияжа. Съемка прошла у балетного станка в зеркальном зале.

© Соцсети

Несколько недель назад Валентина Иванова показала пресс, приподняв спортивную майку. Она призналась, что довольна своей фигурой и «кайфует» от отражения в зеркале. Модель заявила, что не давит на себя и чувствует свое тело и эмоции. Возлюбленная Тимати подчеркнула, что после беременности «важно соблюдать баланс, заботиться о себе не только физически, но и ментально». Она также отметила, что не собирается останавливаться на достигнутом и продолжит совершенствовать свое тело.

2 августа Валентина Иванова стала мамой. Она родила дочь, которую назвала Эммой. Мать Тимати Симона Юнусова публично поздравила сына и его возлюбленную с рождением ребенка. Она показала в личном блоге кадры, сделанные в роддоме.