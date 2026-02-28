Жена Канье Уэста кардинально сменила имидж

Жена Канье Уэста, модель Бьянка Цензори, кардинально сменила имидж. Об этом сообщает Daily Mail.

Бьянка Цензори сделала стрижку-пикси и перекрасилась в розовый. С новым имиджем она появилась на прогулке, надев желтый лифчик, серую мини-юбку, колготки и лимонные туфли в сетку.

До этого Бьянка Цензори опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, где предстала перед камерой в абсолютно прозрачном топе телесного цвета, под который не стала надевать бюстгальтер. Модель добавила к образу колготки в тон и парик с белыми локонами средней длины. Возлюбленная Канье Уэста сидела на полу, прикрыв волосами лицо.

Знаменитости поженились в 2022 году, но после торжественной церемонии вручения «Грэмми-2025» начали появляться слухи о расставании пары. По данным издания Page Six, влюбленные завершили отношения еще в феврале 2025 года.