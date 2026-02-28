Кендалл Дженнер в велосипедках и бомбере из 90-х снялась для рекламы

Модель Кендалл Дженнер снялась для кампании adidas Originals Superstar. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кендалл Дженнер позировала в велосипедках и бомбер из 90-х. Волосы модели собрали в высокий хвост. На других кадрах она примерила аналогичные модели одежды, но в других оттенках.

На прошлой неделе Кендалл Дженнер приняла участие в новой рекламной кампании бренда Khaite. На одном из кадров модель позировала с обесцвеченными бровями и макияжем с черной помадой. Звезде реалити-шоу также сделали гладкий пучок. Бизнесвумен позировала в горчичной блузе и кожаной юбке на диване.

До этого Кендалл Дженнер показала бекстэдж с одной из недавних фотосессий. Модель была запечатлена в черном бюстгальтере и трусах, которые она подняла каблуками туфель. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с коричневыми тенями, контурингом, румянами и блеском для губ. Рядом с манекенщицей на полу лежал снимок, который являлся референсом кадру.

