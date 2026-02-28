Как не испортить зимний образ

Зимой хочется быть не только в тепле, но и выглядеть хорошо. Только часто мы сами себе мешаем. Хватаем что под руку попадется, забываем про мелочи. А они как раз и решают, будет образ выглядеть или развалится.

Слишком много черного. Да, многие считают его универсальным. Но на самом деле черный идет далеко не всем. А зимой, когда за окном и так серо и уныло, черный делает образ мрачным. Плюс в черном легко раствориться в толпе. Если уж хочется темных тонов, лучше выбрать винный, глубокий синий, зеленый или шоколадный. Они выглядят богаче и уютнее. Ну или разбавлять черный яркими акцентами: сумкой, шарфом, шапкой. Если же черный вам реально идет и вы его любите — носите и не парьтесь. Но если выбрали его только потому, что он кажется безопасным, возможно, стоит пересмотреть, подчеркивает стилист Софья Рогожкина в своем блоге.

Телесные колготки зимой. Во-первых, они тонкие и не греют. Ноги на холоде краснеют, и выглядит это, мягко скажем, несексуально. Во-вторых, с зимней одеждой они вообще не сочетаются. Создается ощущение, что вы вышли на улицу с голыми ногами. Это выглядит странно. Если уж надеваете колготки, пусть они будут цветные: темно-синие, бордовые, серые. И лучше плотные, с шерстью. А если совсем холодно, стоит вообще заменить юбку на брюки или надевать длинные сапоги.

Голые щиколотки. Каждый раз, когда видишь зимой людей в коротких брюках и низкой обуви, так что щиколотка торчит наружу, становится зябко. И ладно бы это выглядело стильно. Но нет, смотрится это как минимум негармонично, а как максимум — глупо. Если очень хочется носить укороченное, надевайте сверху теплые объемные носки. И то и дело спасете, и выглядит уютнее.

Один слой одежды. Футболка, джинсы и пуховик — это скучно. И холодно, между прочим. Многие боятся многослойности, думают, что она полнит. Но если добавить под свитер рубашку или надеть поверх жилетку, образ сразу становится интереснее. И в помещении всегда можно что-то снять, если жарко.

Куртка в обтяжку. Если верхняя одежда сидит так плотно, что под нее даже свитер не поддеть, это плохая покупка. Должен быть воздух между телом и одеждой, он греет. Да, объемные вещи иногда пугают, кажется, что будешь как колобок. Но тренды сейчас как раз за комфортом и свободой.

Зимой необязательно мерзнуть и выглядеть серо. Можно пробовать новое и чувствовать себя отлично.