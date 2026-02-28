Эксперты рассказали о главных модных трендах 2026 года

В столице с 14 по 19 марта пройдет Московская неделя моды. В преддверии события эксперты рассказали о главных трендах 2026 года, пишут «Известия».

Стилисты ожидают увидеть на Московской неделе моды больше интересных, смелых решений, креативного кроя. Объемные плечи и узкие талии, платья из летящих тканей, плащи со сложным кроем и костюмы из кожи — элементы, которые станут главными трендами на подиуме.

Женственность и утонченные силуэты, текстурный трикотаж, мягкий блеск шелка, орнаментальные фактуры, сочетания с мягким белым. Все это ключевые тенденции, о которых рассказали ведущие профессионалы индустрии.

Так, после нескольких сезонов популярности оверсайза и смарт-кэжуала в центр внимания в 2026 году, по словам стилиста и телеведущей Лины Дембиковой, вернется бельевой стиль. Кружевное белье с белой рубашкой и меховым болеро, цветное белье поверх бежевых боди и лонгсливов из сетки — новые стильные сочетания.

Продолжая тенденции прошлого года, в этом сезоне остаются актуальными мягкий блеск и деликатные ткани — шелк, атлас, шифон, создающие эффект дымки, облаков, тумана или, наоборот, мокрой ткани. Дембикова рекомендовала интегрировать изделия из таких материалов в образы с приталенным силуэтом, а добавить контрастности или усложнить образ помогут объемные брюки-баллоны.

Среди трендов, которые останутся в 2025 году, стилист Тамара Рамазанова отметила оверсайз, логоманию, Y2K и любые стили с постфиксом «кор». В свою очередь, эксперт моды Яна Старикова отметила, что к устаревшим тенденциям также относятся выверенные, собранные образы.

«На подиумах закрепляется тренд на расслабленность, например, на сочетания классических костюмов и вьетнамок. Также в 2026 году не рекомендуется перегружать образы украшениями и аксессуарами», — подчеркнула специалист.

Ранее сообщалось, что на начало февраля более тысячи заявок от дизайнеров из 67 регионов России поступило на участие в шестой Московской неделе моды. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.