Звезда «Постучись в мою дверь» снялась в платье с разрезом на груди

Звезда сериала Постучись в мою дверь, турецкая актриса Ханде Эрчел, опубликовала новые снимки в личном блоге. На кадрах артистка предстала в эффектном черном облегающем платье с разрезом на груди.

© кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

Образ дополнили лаконичные часы и золотые украшения, а волосы Эрчел выпрямила и уложила в гладкую прическу. Вечерний макияж подчеркнул черты лица, а атмосферная съемка прошла в ванной одного из отелей Милана. Интерьер с мягким светом и зеркалами добавил кадрам кинематографичности.

© Super.ru

Ранее в начале февраля Ханде Эрчел появилась на презентации бренда Flormar, где она пообщалась с журналистами. Артистка спокойно отреагировала на критику в свой адрес. Поклонники сочли, что звезда стала заметно увереннее и научилась игнорировать недоброжелателей.