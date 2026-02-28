Звезда «Мажора» пришла на кинопремьеру в топе и юбке

Звезда «Мажора», актриса Карина Разумовская, пришла на премьеру фильма по книге «К себе нежно». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Карина Разумовская предпочла для выхода твидовый комплект в небесно-голубом оттенке: топ, юбку-карандаш и жакет. Волосы ей уложили в низкий пучок и выпустили передние пряди, актрисе также сделали вечерний макияж с кремовой помадой.

Гостями премьеры фильма также стали Егор Шип, Олег Терновой, Elvira T, Анастасия Гребенкина, Мария Сотскова, Евгения Тарасова, Анна Сидорова, Александр Радаев и многие другие.

Картина выйдет в кинотеатрах 5 марта 2026 года. Режиссером фильма выступил Иван Китаев. За сценарий отвечала Дарья Грацевич, ранее работавшая над сериалами «Измены» и «Черное облако», а также дилогией «Холоп».

В ролях: Артем Ткаченко, Пелагея Невзорова, Ольга Медынич, Людмила Артемьева, Алиса Конашенкова, Леонид Бичевин, Александра Велескевич, Елена Махова, Владислав Ценёв, Василий Бриченко.

«К себе нежно» — книга о самоподдержке в сложный период, способы которой автор предлагает читателю через личные истории о разводе, потере дома и работы. Книга вышла в 2020 году и стала бестселлером, тираж печатного издания превысил 1 миллион экземпляров, еще 500 тысяч были проданы в аудио- и электронной версиях.