Модель Кейт Мосс появилась на публике в платье с голой спиной

Модель Кейт Мосс вышла на подиум во время показа бренда Gucci в Милане. Об этом сообщает InStyle.

© Газета.Ru

52-летняя Кейт Мосс в черном платье с блестками и голой спиной, которая открывала торчащие стринги. Образ дополнил клатч, туфли с острым мысом и длинные серьги. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками и подводкой.

До этого дочь Кейт Мосс, модель Лила Мосс, вышла на публику в мини-платье с глубоким декольте.

Кейт Мосс родила дочь от совладельца медиакомпании Dazed Media Джефферсона Хака, с которым встречалась с 2001 по 2004 год. Несмотря на то, что пара распалась, родители девушки поддерживают дружеские отношения. Сейчас Лила Мосс успешно строит карьеру модели в агентстве своей матери. В частности, в 2020-м она рекламировала весенне-летнюю коллекцию Miu Miu.