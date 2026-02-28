Принцесса Кейт Миддлтон приехала в Уэльс в роскошном пальто

Принцесса Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Уэльс. Об этом сообщает Just Jared.

44-летняя Кейт Миддлтон предпочла для выхода монохромный образ в бордовом оттенке: пальто от бренда Alexander McQueen, блузу с бантом, макси-юбку и высокие лакированные сапоги от бренда Gianvito Rossi. Образ дополнили золотые серьги и брошь-нарцисс — символ святого Давида, который традиционно носят в день праздника как знак уважения к валлийскому наследию. Принц Уильям был одет в синие брюки, джемпер, рубашку и коричневый пиджак.

20 января принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Шотландию для участия в двухдневной программе в Стирлинге и Фолкерке, посвященной популяризации шотландских традиций и культурного наследия. Журналисты обратили внимание, что супруги без стеснения проявляли чувства на публике.