Сидни Суини снялась для рекламы в двойном нижнем белье

Звезда «Эйфории», актриса Сидни Суини, снялась для рекламы собственного бренда нижнего белья Syrn. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя Сидни Суини позировала в двойном нижнем белье: черном и белом комплектах, надетых по разному. В кадре актрисе сделали укладку с крупными локонами и нанесли нюдовый макияж. На других снимках она показала другие комплекты белья.

На днях Сидни Суини показала бекстейдж фотосессии для журнала Cosmopolitan. На одном из кадров голливудская актриса была запечатлена в черном кружевном бюстгальтере, стрингах, нежно-розовом пушистом кардигане, прозрачной юбке и черных лаковых туфлях на каблуках. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж в нюдовых тонах.

На обложке журнала Сидни Суини позировала в розовой майке с глубоким декольте и бюстгальтере с отделкой из кружева. В кадре она также поддерживала грудь руками. Волосы ей распустили и сделали макияж с угольно-черными стрелками и подводкой.