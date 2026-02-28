Модель Эмили Ратаковски пришла на вечеринку в облегающем мини-платье

Модель Эмили Ратаковски посетила вечеринку Gucci с новым бойфрендом, режиссером Роменом Гаврасом. Об этом сообщает Just Jared.

Для вечеринки после показа Gucci в Милане Эмили Ратаковски выбрала облегающее мини-платье. Образ дополнили замшевые сапоги на каблуках. Волосы модель выпрямила и сделала вечерний макияж с коричневой помадой.

Слухи о романе пары появились осенью 2025 года. Папарации засняли целующихся влюбленных во время их романтической прогулки по Нью-Йорку. И только сейчас они подтвердили свои отношения.

У Ратаковски есть сын от продюсера Себатьяна Бир-Маккларда. Актриса 8 марта 2021 года родила первенца, которого назвала Сильвестром Аполло. В июле 2022 года появилась информация, что модель разводится с супругом, тогда ее впервые заметили без обручального кольца. Позже звезда подтвердила эти догадки, опубликовав видео в соцсетях.