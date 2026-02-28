Как ухаживать за кожей и волосами после родов

Беременность и роды — это удивительное время, которое дарит новую жизнь, но одновременно может оставить свой след на внешности. Гормональные изменения, недосып, стресс — все это сказывается на состоянии кожи и волос. Как вернуть им сияние и красоту, рассказала косметолог-дерматолог Анна Морева.

Возвращаем коже упругость и свежесть

После родов кожа может стать более сухой, потерять упругость, могут появиться пигментные пятна или растяжки. Ваш лучший друг — увлажнение.

«Пейте больше воды. Это основа основ. Хорошее увлажнение изнутри помогает коже оставаться эластичной и сияющей. Для очищения используйте мягкие средства. Откажитесь от агрессивных гелей и мыла, которые могут пересушивать кожу. Выбирайте кремовые или масляные текстуры», — советует косметолог.

Не забывайте про увлажняющий крем, который нужно использовать регулярно. После душа или умывания, пока кожа еще влажная, нанесите питательный крем или лосьон. Выбирайте средства с гиалуроновой кислотой, керамидами, натуральными маслами (ши, кокосовое, миндальное). И не забывайте про тело — уделяйте внимание шее, декольте, рукам и ногам.

Боремся с пигментацией

Не секрет, что во время беременности у многих женщин появляется пигментация. Это связано с избыточной выработкой меланина — пигмента, определяющего цвет кожи. Пятна могут появляться на лице, животе (в виде вертикальной полосы), вокруг молочных желез и на внутренней поверхности бедер. Они могут быть от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с неровными контурами.

«Очень важна защита от солнца. Пользуйтесь санскринами с SPF 30 и выше, т.к. ультрафиолет может усугубить пигментацию. Введите в рутину средства с витамином С. Это мощный антиоксидант, который помогает осветлить пигментные пятна и придать коже сияние», — рекомендует Анна.

Для обновления кожи используйте мягкий пилинг или скраб, это поможет удалить омертвевшие клетки. Чтобы вернуть коже сияние раз в неделю балуйте себя увлажняющими или питательными масками. Натуральные ингредиенты, такие как авокадо, мед, йогурт, могут творить чудеса.

Придаем волосам блеск и густоту

После родов многие женщины сталкиваются с выпадением волос. Это временное явление, связанное с гормональными изменениями, но правильный уход поможет ускорить восстановление.

«Выбирайте шампуни без сульфатов и парабенов, которые бережно очищают кожу головы, не пересушивая ее. Не трите волосы полотенцем, это делает их ломкими. Аккуратно промокните их, чтобы избежать повреждения. Фены, утюжки и плойки могут ослабить и без того уязвимые волосы. По возможности, дайте им высохнуть естественным путем. Если без фена не обойтись, используйте прохладный режим», — советует наш эксперт.

Чтобы напитать волосы и укрепить их, регулярно используйте питательные маски. Ищите средства с кератином, биотином, протеинами шелка, натуральными маслами (репейное, касторовое, аргановое). Можно делать маски и самим из натуральных ингредиентов: яичный желток, мед, кефир, алоэ вера.