«Ангел» Victoria's Secret вышла на подиум с «заплаканным» макияжем

«Ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск, стала приглашенной звездой показа Gucci в Милане. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Эльза Хоск вышла на подиум в синих брюках, джемпере и тренче цвета хаки. В руках модель держала белую кожаную сумку. Волосы ей собрали в высокий пучок и небрежно выпустили пряди у лица. Однако особое внимание она обратила в соцсетях на свой макияж — «заплаканные» глаза с потекшей тушью и подводкой, а также кремовая помада с карандашом в тон.

Накануне Эльза Хоск выложила фото, где предстала перед камерой в серо-голубом джемпере с высоким горлом, который дополнила ультракороткими шортами и черными солнцезащитными очками. «Ангел» Victoria's Secret позировала с собранными в пучок волосами и без макияжа. Манекенщица стояла на пляже на фоне острова.

До этого Эльза Хоск снялась в черных кружевных колготках, леопардовой шубе с меховой отделкой и розовом корсетном платье. «Ангел» Victoria's Secret дополнила образ черными туфлями и кожаной сумкой. Звезда подиумов распустила волосы и сделала легкий макияж. Она позировала рядом с букетом цветов.