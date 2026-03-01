Как Демна превращает Gucci в культурный центр притяжения

Почти год спустя после назначения новым креативным директором Gucci, Демна наконец представил свой первый подиумный показ для дома. Масштаб декораций в миланском Palazzo delle Scintille говорил сам за себя — амбиции были не только у дизайнера, но и у материнской компании Kering.

© Mainstyle

Пространство превратили в музей с античными статуями, воссозданными с разрешения Галерея Уффици. Идея родилась после поездки во Флоренцию, где музей Gucci соседствует с Уффици на Piazza della Signoria.

«Там я понял, насколько Gucci встроен в итальянскую культуру — почти как Микеланджело или Боттичелли. Поэтому мы построили музей для показа», — объяснил Демна.

Его цель была ясна: вернуть Gucci в культурный фокус.

После десятилетия в Balenciaga, где он балансировал между кутюрье и провокатором, дизайнер не стал повторять прежние трюки.

«Я выключил это интеллектуальное желание впечатлять самого себя, — признался он на превью. — Я могу сделать жакет наизнанку, где рукава становятся воротником. Я уже делал это».

Вместо концептуальных экспериментов — ставка на тело, прямую сексуальность и энергию ночного города. Модели выходили в облегающих майках, узких джинсах и эластичных платьях — идеальный выбор для девушки, которая идёт с пилатеса прямиком в клуб.

«Gucci — это весело», — лаконично сформулировал дизайнер за кулисами.

Чтобы транслировать это настроение, он пригласил новое поколение героев: рэпера Fakemink, футболиста Гэвина Вайсса, 16-летнюю Вивиан Уилсон, дочь Илона Маска, YouTube-блогера Сидни Карсон и сестёр Элишу и Рене Херберт. Это был кастинг эпохи TikTok и Roblox — живой, дерзкий, цифровой. Очевидной точкой отсчёта стал сексуальный расцвет Gucci конца 1990-х и начала 2000-х при Томе Форде.

«Для моего поколения его Gucci впервые привнёс в моду настоящий секс», — отметил Демна.

В новой версии этот заряд доведён до максимума: экстремально высокие шпильки для девушек, обновлённые меховые лоферы-мюли для мужчин. В первом ряду сидел и Алессандро Микеле — между Донателлой Версаче и Пэрис и Ники Хилтон. Легендарное «that’s hot» Пэрис как будто идеально описывало атмосферу шоу. Помимо клубной униформы, в коллекции были и более «взрослые» предложения — мягкие костюмы с текучим кроем и благородным блеском ткани, а также ироничные образы миланской буржуазии с дублёнками и сумками с фирменной пряжкой horsebit. Демна переосмыслил культовые аксессуары: сумка Jackie стала мягче, легче и менее формальной, с расслабленным характером.

Вечерняя часть показа превратилась в фантазию о принцессах и их игрушках: расшитые платья с высокими разрезами, демонстрирующими идеальные линии тела, и мужчины босиком в блестящих «пижамах» из пайеток. Финал доверили Кейт Мосс, которая когда-то уже закрывала показы Gucci. Она вышла в струящемся платье с полностью открытой спиной — до самой сверкающей линии стринг.

«Я хочу, чтобы люди завтра почувствовали себя Gucci», — сказал Демна.

И привёл слова своей 16-летней кузины:

«Gucci — это не просто бренд. Это слово, которым мы описываем состояние. Если ты чувствуешь себя Gucci, значит, ты хочешь что-то делать, сходить с ума, знакомиться, быть на виду».

Похоже, теперь внимание всей индустрии приковано к нему — и к новому состоянию под названием Gucci.