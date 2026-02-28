Ведущий «Модного приговора» назвал новый тренд в верхней одежде

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал вернувшийся тренд в верхней одежде. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Писал вам недавно про растущую популярность каракуля. И вот получайте: видим вещи из каракуля на подиуме у лучших из лучших! А мы еще до Парижа «не доехали»!» — написал Рогов.

До этого стилист уже отмечал тренд.

Александр Рогов также рассказывал, что дубленка из овчины является лучшей верхней одеждой на зиму. Ведущий «Модного приговора» также рекомендовал обратить внимание на бомбер, укороченную двустороннюю куртку без воротника, бушлат средней длины или однобортное пальто. По его словам, в такой одежде будет не только тепло, но и красиво.

А вместо шапок эксперт рекомендовал носить косынки.