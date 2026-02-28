Супермодель Ирина Шейк вышла на публику в платье с открытой спиной

Супермодель Ирина Шейк в вечернем образе вышла на сцену в Сан-Ремо. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Ирина Шейк позировала в черном облегающем платье с голой спиной и поясом с золотыми цепями. Образ дополнил кулон с золотой монетой. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали макияж с блестящей темно-розовой помадой и угольно-черными стрелками.

14 февраля Ирина Шейк была запечатлена на пляже в Майами-Бич. Супермодель сфотографировали в мокром крошечном черном бикини, кепке в тон и солнцезащитных очках. Манекенщица появилась на публике с влажными распущенными волосами и без макияжа. Издание Daily Mail сообщило, что звезда подиумов отдыхала с 8-летней дочерью Леей.

До этого Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании бренда Ermanno Scervino. На одном из фото супермодель предстала перед камерой в черной бюстгальтере, полурасстегнутой рубашке и кожаной юбке.