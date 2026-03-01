Названы безопасные для аллергиков цветы, которые можно подарить на 8 марта

Безопасными для аллергиков вариантами букетов на 8 Марта станут композиции с розами, тюльпанами, орхидеями, альстромериями и гвоздиками, рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедра поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

© Freepik

«Идеальный выбор для подарка, если у женщины чувствительная слизистая, — розы с нераспустившимися бутонами и без резкого запаха. Важно также учесть, что красные и бордовые розы безопаснее желтых и оранжевых, так как в них меньше пыльцы. На второе место по безопасности для склонных к аллергии дам можно поставить тюльпаны, если у них не осыпается пыльца с тычинок. Лучше выбирать плотные, закрытые бутоны», — посоветовала доктор.

Орхидеи (фаленопсис) — еще один хороший вариант, они практически не пахнут, не имеют пыльцы. Еще один безопасный вариант — альстромерии. У них нет запаха, они долго стоят и редко вызывают аллергическую реакцию.

«Гвоздики тоже могут подойти, но при условии, что букет не старый и не начал подгнивать (гниль дает плесень, которая тоже может спровоцировать появления симптомов аллергии). Не совсем классическим вариантом подарка могут стать суккуленты в горшке. Они вообще не цветут, зато символизируют вечную любовь и точно безопасны», — рассказала врач.

Аллергию на букеты можно отличить по симптомам, которые напоминают простуду, но при этом проявляются только там, где стоит букет. Если вы вынесли цветы из комнаты и через 30–60 минут стало легче дышать, — это аллергия.

В этом случае вынесите букет на улицу или на застекленный балкон. Промойте глаза, нос, протрите пыль, умойтесь и смените одежду, если контактировали с букетом. Если симптомы сильно выражены, примите антигистаминные препараты и запишитесь на прием к аллергологу.