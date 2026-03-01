Как ухаживать за кожей весной

Весна в мегаполисе — это не только солнечные дни, но и ветер, пыль, перепады температуры и сухой воздух после отопительного сезона. Многие замечают, что именно в это время кожа начинает вести себя непредсказуемо: появляется ощущение стянутости, усиливается чувствительность, тускнеет тон. О том, какой уход действительно необходим коже в условиях большого города весной, «Вечерней Москве» рассказала руководитель отдела разработки косметического бренда VOIS Дарья Александрова.

© Вечерняя Москва

Почему весной кожа ведет себя непредсказуемо

После зимы защитный барьер кожи часто ослаблен. Отопление и мороз способствуют потере влаги, а плотные текстуры, которыми мы пользуемся в холодное время года, могут замедлять естественное обновление.

«Весной кожа адаптируется к новым условиям — больше солнца, выше влажность, перепады температуры. Если барьер ослаблен, она быстрее реагирует на ветер, городскую пыль и загрязнения», — объясняет эксперт.

В мегаполисе к сезонным факторам добавляется воздействие мелких частиц пыли и выхлопных газов. Поэтому уход должен быть направлен прежде всего на поддержку защитных функций кожи.

Шаг первый: мягкое очищение

В условиях города очищение — очень важный этап. Однако чрезмерно агрессивные средства могут усилить сухость и раздражение.

«Весной стоит выбирать деликатные очищающие формулы — без ощущения "скрипа". Кожа не должна быть пересушенной после умывания. Если появляется чувство стянутости, это сигнал, что средство слишком активное», — говорит Дарья Александрова.

Достаточно мягкого очищения утром и вечером — без дополнительных жестких процедур.

Шаг второй: восстановление и увлажнение

После зимы коже особенно важно вернуть комфорт. Для этого подходят средства с компонентами, поддерживающими защитный барьер: керамидами, пантенолом, ниацинамидом, гиалуроновой кислотой.

«Многие весной резко переходят на легкие текстуры, полностью отказываясь от более насыщенных кремов. Но если кожа еще не восстановилась после зимы, это может усилить сухость. Лучше менять плотность ухода постепенно», — советует эксперт.

Оптимальный подход — оставить более питательное средство на ночь, а днем использовать легкую текстуру.

Шаг третий: умеренное обновление

Тусклый тон кожи после зимы часто связан с замедлением естественного обновления клеток. Однако весна — не время для агрессивных пилингов.

«Достаточно мягкого отшелушивания один-два раза в неделю. Чрезмерное использование кислот или скрабов может повысить чувствительность, особенно в условиях городской среды», — добавила специалист.

Главное — наблюдать за реакцией кожи и не вводить сразу несколько активных средств одновременно.

Нужно ли усложнять уход

В большом городе кожа ежедневно сталкивается с внешними факторами. Но это не означает, что уход должен быть сложным.

«Минимализм часто работает эффективнее. Базовый набор — мягкое очищение, увлажнение, поддержка барьера и защита от солнца — закрывает основные потребности кожи весной. Чем стабильнее и понятнее уход, тем легче коже адаптироваться к смене сезона», — подчеркивает эксперт.

Главное правило весны

Весенний уход в мегаполисе — это не про эксперименты, а про постепенность. Резкая смена средств и активные процедуры могут дать обратный эффект.

Коже важно помочь восстановиться после зимы и спокойно адаптироваться к новым условиям. Регулярность, мягкость и внимательное отношение к собственным ощущениям — три принципа, которые действительно работают в условиях большого города.

Ранее косметолог, дерматолог клиники «Семейная» Александра Пашков рассказала «Вечерней Москве», какие антиэйдж-процедуры подходят для хрупкой кожи.