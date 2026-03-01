Модель и актриса Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Эмили Ратаковски показала фото, сделанные во время и после показа бренда Gucci. На одном из кадров 34-летняя модель предстала без одежды, прикрыв грудь рукой. Манекенщица продемонстрировала загар от стрингов с логотипом марки.

На прошлой неделе Эмили Ратаковски опубликовала в личном блоге фото, где предстала в черном спортивном комплекте, который состоял из топа с глубоким декольте и облегающих брюк. Модель также надела массивные золотые серьги-кольца. Звезда подиумов позировала с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и персиковым блеском для губ.

До этого Эмили Ратаковски выложила снимок, где стояла перед зеркалом в черном облегающем топе с длинными рукавами, который сочетала с голубыми джинсами и красными кожаными сапогами с анималистичным принтом. Модель позировала с распущенными волосами и макияжем с черной подводкой. Снимок был сделан во время шопинга манекенщицы.