Миа Гот вышла в свет в откровенном образе

Голливудская актриса Миа Гот в платье с глубоким декольте появилась на публике после развода с артистом Шайа Лабафом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

Миа Гот посетила церемонию вручения премии Actor Awards 2026, которая прошла 1 марта в Лос-Анджелесе. Актриса выбрала для закрытого мероприятия бордовое макси-платье, украшенное черным кружевом и пайетками. Актриса добавила к наряду кольцо и массивные серьги. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и помадой.

© Газета.Ru

Накануне окружение Шайа Лабафа сообщило, что актер по-прежнему любит Мию Гот, несмотря на их расставание в прошлом году. Один из источников заявил, что артист не виноват в разрыве и хотел сохранить отношения. Инсайдер издания TMZ добавил, что Шайа Лабаф занимался воспитанием их дочери Изабель пока Мия Гот находилась на съемках.

По словам источника, близкого к актрисе, у нее были чувства к коллеге, но она не хотела выходить за него замуж. Ближайшее окружение Мии Гот утверждает, что проблема была в Шайа Лабафе, особенно в его пристрастии к алкоголю.

18 февраля стало известно, что Шайа Лабаф и Миа Гот расстались. Издание Page Six написало, что они разошлись почти год назад, однако скрывали это от публики.