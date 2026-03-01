Кейт Хадсон вышла в свет в платье с глубоким декольте

Голливудская актриса Кейт Хадсон появилась на публике с глубоким декольте и разрезом. Звезда опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

46-летняя Кейт Хадсон предстала перед камерой в черном облегающем платье-миди с глубоким декольте и разрезом. При этом актриса не стала надевать бюстгальтер. Артистка добавила к образу босоножки на каблуках и длинные серьги. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с сияющими тенями, румянами и помадой.

© Газета.Ru

21 февраля Кейт Хадсон появилась на вечеринке для номинантов премии BAFTA, которая состоялась в Лондоне. Актриса позировала перед фотографами в черном кожаном корсете с глубоким декольте и белой длинной плиссированной юбкой. Артистка также надела массивные серьги. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и розовым блеском.

В конце января Кейт Хадсон показала снимки, сделанные во время поездки в Париж на Неделю моды. Актриса посетила показ бренда Armani. Артистка вышла на публику в розовом топе с глубоким декольте и узором, который был украшен пайетками. Знаменитость также надела черные широкие брюки, серьги и кольцо. Кейт Хадсон позировала с уложенными распущенными волосами и вечерним макияжем.