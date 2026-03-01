Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер показала фигуру в леопардовом бюстгальтере. Бизнесвумен разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя Кайли Дженнер позировала в леопардовом бюстгальтере и серьгах с массивными бриллиантами. Модель была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах с тушью, помадой и румянами. Звезда реалити-шоу сидела в салоне автомобиля.

22 февраля Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе появились на церемонии вручения премии BAFTA, которая состоялась в Лондоне. Модель позировала на закрытом светском мероприятии в черном облегающем макси-платье с глубоким декольте, украшенном кристаллами. Звезда реалити-шоу также надела кольцо и массивные серьги. Ей уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками, розовыми румянами и помадой. Тимоти Шаламе надел черную рубашку с бабочкой и брючный костюм.

Позже Кайли Дженнер выложила в личном блоге фото, где предстала перед камерой, обернувшись одеялом. Модель позировала с уложенными в локоны волосами, которые были украшены заколками, и макияжем в розовых тонах. В руке звезда реалити-шоу держала розу.