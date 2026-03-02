Ирина Шейк посетила премию Actor Awards в платье с откровенным декольте

Супермодель Ирина Шейк показала фигуру в платье с откровенным декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

Ирина Шейк посетила церемонию вручения премии Actor Awards 2026, которая прошла 1 марта в Лос-Анджелесе. Супермодель пришла на закрытое светское мероприятие в черном макси-платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Образ манекенщицы дополнили кожаные длинные перчатки и туфли на каблуках. Звезда подиумов позировала перед фотографами с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками и красной помадой.

© Газета.Ru

На прошлой неделе Ирина Шейк стала героиней нового выпуска французского журнала Harper's Bazaar. На обложке супермодель предстала в парике с черными взъерошенными волосами. Манекенщице также нанесли белую пудру на лицо, сделали черные стрелки и накрасили губы блеском. Звезда подиумов позировала в черном бюстгальтере, который был одет на свитер. Она также надела юбку из разных кусков ткани. Автором съемки выступил фотограф Вилли Вандерперре.

Накануне Ирина Шейк показала кадры, сделанные во время ее пребывания на фестивале Сан-Ремо. На одном из фото 40-летняя супермодель предстала в платье, состоящем из черного топа с блестками и разноцветной юбки.