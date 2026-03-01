Экс-гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева появилась на публике в мини-юбке. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Ляйсан Утяшева стояла перед зеркалом в черном облегающем топе, который сочетала с объемной мини-юбкой в тон. Телеведущая добавила к образу солнцезащитные очки с желтыми линзами, кольцо и кожаную сумку Louis Vuitton. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

Недавно Ляйсан Утяшева опубликовала в личном блоге видео с супругом. Она предстала перед камерой в черных плавках без лифа бикини. Экс-гимнастка позировала в белой полосатой шляпе и солнцезащитных очках. Телеведущая убрала волосы под головной убор и отказалась от макияжа. Знаменитость загорала в шезлонге, а рядом ее муж Павел Воля читал книгу. Ролик был снят во время отдыха супругов в Дубае.

Ляйсан Утяшева состоит в браке с комиком Павлом Волей с 2012 года. Телеведущая рассказывала, что шоумен сделал ей предложение в тот момент, когда она чистила картофель для борща и не ожидала увидеть возлюбленного с кольцом. У супругов растут 12-летний сын Роберт и 10-летняя дочь София.