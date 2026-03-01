Возлюбленная Тимати снялась в кожаных брюках со змеиным принтом

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова показала фигуру в майке и кожаных брюках. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Валентина Иванова сидела перед зеркалом в белой майке, которую сочетала с коричневыми кожаными брюками со змеиным принтом. Модель также надела кольцо с массивным бриллиантом. Девушка Тимати позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и блеском для губ. Она сидела на полу в гардеробной.

© Газета.Ru

На днях Валентина Иванова опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед зеркалом в черной кожаной куртке, которую сочетала с легинсами в тон и белыми кроссовками. Модель собрала волосы в гладкий пучок и сделала макияж в естественном стиле. На одном из кадров манекенщица стояла вместе с дочерью Эммой, которая была одета в розовый комбинезон. Возлюбленная Тимати прикрыла лицо ребенка смайликом.

2 августа Валентина Иванова стала мамой. Она родила дочь, которую назвала Эммой. Мать Тимати Симона Юнусова публично поздравила сына и его возлюбленную с рождением ребенка. Она показала в личном блоге кадры, сделанные в роддоме.