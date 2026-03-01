Дуа Липа похвасталась фигурой в корсетном платье

Певица Дуа Липа появилась на публике в корсетном платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© Соцсети

30-летняя Дуа Липа посетила вечеринку, организованную после церемонии вручения премии BRIT Awards в Манчестере. Певица появилась на мероприятии в черном корсетном платье, которое дополнила длинными серьгами, браслетами и кольцами. Поп-исполнительнице уложили волосы и сделали макияж с блестящими тенями и бежевой помадой.

© Газета.Ru

Несколько недель назад Дуа Липа и ее жених Каллум Тернер стали гостями Берлинского международного кинофестиваля. Певица вышла на красную дорожку в черном полупрозрачном макси-платье, которое сочетала с туфлями на каблуках и массивным ожерельем с бриллиантами. Поп-исполнительнице уложили волосы в высокий пучок и сделали макияж с тенями и оранжевой помадой. Каллум Тернер позировал перед фотографами в белой рубашке с галстуком, коричневом брючном костюме и ботинках.

Позже Дуа Липа публично поздравила возлюбленного с днем рождения и показала их совместные снимки. На одном их фото исполнительница и актер были запечатлены на яхте. Певица предстала в крошечном бордово-голубом бикини, золотых серьгах, ожерелье и часах. Артист позировал в черных плавательных шортах и солнцезащитных очках.