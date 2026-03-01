Стало известно, косметику каких знаменитостей покупают россияне

Бренд голливудской актрисы Милли Бобби Браун Florence by Mills стал самым продаваемым среди марок знаменитостей у россиян в 2026 году. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики сервиса доставки товаров зарубежных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping.

© Freepik

«Лидером по количеству заказов стала Florence by Mills от Милли Бобби Браун — 32,4%. Такой рост популярности связывают с финальным сезоном сериала "Очень странные дела", в котором основательница бренда сыграла одну из главных ролей», — заявили эксперты.

На втором месте — Haus Labs певицы Леди Гаги (23,9%). Третью позицию разделили Rare Beauty от певицы Селены Гомес (15,5%) и Fenty Beauty (15,0%) от артистки Рианны.

Бренд Rhode от модели Хейли Бибер, который был лидером 2025 года, опустился до 5,9%. После него идут марка звезды реалити-шоу Кайли Дженнер Kylie Cosmetics (4,2%) и Huda Beauty (3,1%).

«В начале 2026-го спрос стал более сбалансированным: аудитория распределяет интерес между несколькими брендами без выраженного доминирования», — отметили эксперты.

По их словам, в 2026 году самый высокий средний чек показал бренд Huda Beauty — 17 808 рублей при относительно небольшой доле заказов. За ним следуют Haus Labs (10 145 рублей) и Rare Beauty (8 393 рубля). При этом самым массовым брендом по количеству заказов остается Florence by Mills.

Аналитики рассказали, что в списке популярных звездных брендов у россиян в 2025 году был не только Rhode, но и Rare Beauty (10,3%), Kylie Cosmetics (5,6%), Huda Beauty (4,9%), Haus Labs (4,7%), Fenty Beauty (4,7%) и Florence by Mills (3,3%). Минимальный интерес был зафиксирован к Rose Inc, который принадлежит супермодели Рози Хантингтон-Уайли, — 0,2% заказов.

По словам аналитиков, структура спроса показывает, что покупатели чаще всего выбирают конкретные категории.