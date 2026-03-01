Бывшая жена рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), блогерша Дилара Зинатуллина, снялась в образе Лары Крофт. Она разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

25-летняя Дилара Зинатуллина предстала перед камерой в черном облегающем топе с вырезом, который сочетала с корсетом и микрошортами в тон. Блогерша заплела волосы в косу и сделала макияж в нюдовых тонах с тушью, румянами и помадой.

© Соцсети

© Соцсети

Несколько недель назад Дилара Зинатуллина опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в красном бикини с золотыми цепочками, которое дополнила голубыми чулками. Блогерша была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость стояла в воде на фоне заката.

До этого Дилара призналась, что сделала пластику груди.

По словам Зинатуллиной, ее стала не устраивать собственная грудь после похудения. Из-за этого она решилась на операцию. Блогерша отметила, что сильно волновалась перед операцией, однако процедура прошла успешно.

Зинатуллина отметила, что после операции чувствовала сильную слабость. На следующий день блогерше стало лучше. Позже к девушке пришли друзья, чтобы ее поддержать. Экс-супруга рэпера сняла встречу с приятелями на видео.