Рисуем идеальные стрелки за три минуты

Стрелки могут сделать взгляд дерзким, утонченным или загадочным, но именно они чаще всего превращаются в главный источник утреннего стресса. Рука дрогнула, линия «поплыла», симметрия ушла — и вот уже настроение на нуле.

© Freepik

Хорошая новость: идеальные стрелки действительно можно нарисовать всего за три минуты. Топ-визажист Ксения Бохо поделилась несколькими полезными приемами.

Минута первая: подготовка

Идеальная стрелка начинается не с лайнера, а с базы. Даже если вы спешите, не пропускайте этот шаг.

«Легкий слой консилера или праймера на веки выравнивает кожу и продлевает стойкость макияжа. Если времени совсем в обрез, слегка припудрите веки — это уберет лишний блеск и не даст стрелке "расползтись"», — рассказывает визажист.

Минута вторая: правильная техника

Забудьте о попытках провести одну непрерывную линию. Профессионалы давно используют метод коротких штрихов.

«Сначала обозначьте "хвостик" стрелки, ориентируясь на линию нижнего века — так вы получите правильный угол. Затем тонкими движениями соедините его с линией роста ресниц», — объясняет Ксения.

Такой подход экономит время и снижает риск ошибок. Еще один лайфхак — рисовать стрелку с открытым глазом. Это помогает сразу видеть, как линия будет выглядеть в реальной жизни, а не только перед зеркалом.

Минута третья: фиксация и баланс

Когда форма готова, аккуратно заполните пробелы и выровняйте толщину.

«Если стрелка получилась слишком графичной, слегка смягчите край кистью или ватной палочкой. Для максимальной стойкости можно продублировать линию темными тенями — это займет всего несколько секунд, но заметно усилит эффект», — советует эксперт.

Небанальные лайфхаки для новичков

Забудьте про натягивание века пальцами — это деформирует линию. Вместо этого приклейте на внешний уголок глаза кусочек скотча под нужным наклоном и рисуйте хвостик стрелки по его краю: получится идеально ровно и симметрично.

Если жидкая подводка плывет и дрожит в руках, нарисуйте контур будущей стрелки сначала мягким карандашом, а уже поверх пройдитесь кистью с подводкой. Карандашная линия выступит трафаретом, и рука не соскользнет.

Хотите, чтобы хвостики стрелок получались одинаковыми? Рисуйте их не с закрытыми, а с открытыми глазами, глядя прямо в зеркало. Так вы сразу видите, куда ляжет складка века, и линия не сломается при моргании.

Идеальные стрелки — это не абсолютная симметрия, а гармония с формой ваших глаз. Не стремитесь копировать чужие линии: найдите свою форму, и скорость придет сама. Практика превращает стрелки из «острого вопроса» в привычный жест, который занимает не больше трех минут — даже в самое суматошное утро.