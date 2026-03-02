Врач оценил эффективность домашних масок для волос на основе масел и яиц

В интернете можно найти массу домашних масок для волос с маслом, яйцами, кефиром. Трихолог и дерматовенеролог клиники трихологии «Доктор Волос» Татьяна Гончарова объяснила в комментарии «Чемпионату», когда такие маски можно оставить в рутине, а когда от них лучше отказаться.

По словам врача, в современной трихологии есть препараты и средства с доказанной эффективностью и без побочных эффектов. Поэтому если у пациента действительно есть диагностированные заболевания волос и кожи головы, то не следует тратить время на народную медицину — самолечение недопустимо. Необходимо проводить лечение по назначению трихолога. Нужно учитывать сочетание методик и применяемых составов.

«Одна из причин — чистая физиология. При алопециях проблема находится под кожей головы, на глубине залегания волосяного фолликула. Компоненты домашних масок слишком крупные по размеру молекул и просто не могут проникнуть к луковицам и повлиять на них. То есть ждать от масла или кефира лечения от выпадения не стоит. Важно посетить врача, пройти диагностику и получить индивидуальную программу. В таком случае есть все шансы решить даже сложную проблему. Лечение алопеции — длительный процесс, терапия строится исходя из формы облысения», — прокомментировала Гончарова.

Более того, есть ситуации, когда домашние маски могут ухудшить состояние, предупредила трихолог. Например, при чувствительной коже, дерматитах волосистой части головы, псориазе такие смеси способны вызвать раздражение или привести к закупорке фолликулов. А это уже риск нарушить кровоснабжение и питание волос и может приобрести хроническое течение. В этом случае потребуется лечение на устранение провоцирующих факторов, снятие воспаления и восстановление кожного барьера.

Ещё одно частое осложнение использования домашних масок — аллергия. По словам врача, «натуральное» не равно «безопасное». Так, мёд и растительные компоненты нередко дают аллергические реакции, особенно если кожа головы уже раздражена.

При этом специалист отметила, что и назвать абсолютным злом домашние маски никак нельзя. Их использование допустимо, если нет серьёзных проблем с волосами и кожей головы. Макси могут служить скорее как профилактика и элемент ухода, а не как лечение.

Если же жалобы постоянные на выпадение, качество волос, появился зуд или воспаление, важно обратиться за индивидуальной консультацией к трихологу, отмечает Гончарова.