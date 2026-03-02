Стилист дал советы по выбору образа для бизнес-ланча

При выборе образа для бизнес-ланча важно помнить, что одежда должна транслировать компетентность и при этом гармонировать с интерьером ресторана. Об этом Pravda.Ru рассказала стилист и fashion-редактор Алина Морозова.

По ее словам, слишком строгие костюмы могут создавать барьер в расслабленной атмосфере, а избыточная расслабленность в строгих заведениях — вызвать сомнения в статусе. Эксперт призвала избегать кричащих логотипов и провокационных силуэтов, а также уделить особое внимание уместности. Кроме того, важно не пытаться затмить руководство, поскольку это могут воспринять как акт визуальной агрессии.

«В моей практике я часто сталкиваюсь с тем, что женщины боятся выглядеть скучно и совершают ошибку, выбирая слишком трендовые вещи. Для бизнес-обеда идеально подходит "платье-футляр" или качественный трикотаж. Главный страх — встретить коллегу в таком же образе, ведь платье-близнец может вызвать дискомфорт, но в деловой среде это лишь подтверждение того, что вы обе понимаете правила игры», — заключила Морозова.

