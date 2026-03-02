Пластический хирург из Манхэттена Дэвид Шафер рассказал, что мужчины устремились увеличивать пенисы с помощью одной процедуры. Подробности публикует New York Post (NYP).

Доктор рассказал, что его пациенты прибегают к введению филлеров в интимную часть тела, чтобы увеличить их толщину. По его словам, восемь лет назад один клиент спросил, можно ли ввести наполнитель в его половой член. Тогда Шафер предложил поэкспериментировать, а через неделю пациент восторженно сообщил об удачном результате.

В результате появилась процедура SWAG — Shafer Width And Girth (в переводе с англ. — «Шейфер: ширина и обхват»). За данную процедуру в клинике Шафера запрашивают от 10 до 20 тысяч долларов (от 774 тысяч до 1,5 миллиона рублей). При этом известно, что после увеличения гениталий необходимо проводить поддерживающие процедуры, которые стоят вдвое меньше.

«Я обнаружил, что никто никогда не бывает доволен тем, что имеет, или большинство людей недовольны, и им всегда хочется чего-то большего. Филлер обладает когезионными свойствами, поэтому его нужно постоянно распределять по коже, пока он вживляется, чтобы сохранить гладкость. Первая неделя — самая важная. [Формирование полового члена] похоже на приготовление пиццы: вы толкаете тесто, а оно постоянно пытается вернуться в центр, — Дэвид Шафер, пластический хирург из Манхэттена. — Для большинства людей, включая меня, самое сложное — это просто сделать первый шаг, потому что наше воображение может представить это гораздо более пугающим, чем есть на самом деле. Увеличение значительно повысило мою уверенность в себе и изменило мою манеру держаться. Дополнительный вес и объем создают образ, которого я не совсем ожидал, но который очень ценю».

В то же время Шафер предупредил, что процедура имеет побочные эффекты.

«Существуют довольно опасные осложнения, связанные с филлерами, и не только в области полового члена, но и в любой части тела, где может произойти сосудистая окклюзия, то есть филлер может блокировать приток крови к этой области. Именно поэтому очень важно иметь опытного специалиста по инъекциям и под рукой фермент, способный растворить филлер», — заключил хирург.

