Звезда сериалов «Мажор» показал внешность после пересадки волос

Российский актер театра и кино Денис Шведов показал внешность после пересадки волос. Ролик после процедуры опубликован в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) клиники Grushka.

44-летнюю звезду сериалов «Мажор» и «Бывшие» запечатлели в одноразовой операционной одежде и синем махровом халате. На размещенных кадрах видно, как врач сначала сбрил волосы знаменитости, а затем провел процедуру, демонстрируя результат в конце видео.

После операции на голове Шведова осталось покраснение и раздражение.

«Будем ходить все с красивыми прическами. Кто-то, может быть, сделает дреды вообще, и все будет хорошо», — заключил актер.

