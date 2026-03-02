Жена Павла Прилучного выложила фото в крошечном бикини

Жена актера Павла Прилучного, артистка Зепюр Брутян, снялась в купальнике. Знаменитость разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Павел Прилучный и Зепюр Брутян провели воскресенье в банном комплексе. На одном из кадров актриса была запечатлена в ледяной купели. Артистка была одета в черное крошечное бикини. Знаменитость засняли с собранными волосами и без косметики.

Недавно Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян пришли на премьеру фильма «Сказка о царе Салтане». Актер позировал перед фотографами в черном костюме и рубашке. Образ дополнили ботинки и сумка. Зепюр Брутян была одета в белое платье с отделкой из перьев. Пара обнималась перед камерами.

Несколько недель назад Павел Прилучный спровоцировал слухи о пластической операции. Он опубликовал в Instagram фото, на которых позировал в черной рубашке и брючном костюме. Актер также надел кольцо и браслет. Однако интернет-пользователи обратили внимание не на образ артиста, а на его лицо. По мнению некоторых фанатов, Прилучный стал выглядеть не так, как раньше. Пока одни обвинили актера в использовании искусственного интеллекта, другие заподозрили его в пластике.