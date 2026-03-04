Мода 2010-х возвращается: как прошлое влияет на тренды сегодня

Если вы последние полгода активно пользовались соцсетями, то наверняка замечали волну обсуждений о возвращении моды 2010-х годов. После длительного увлечения стилем нулевых, индустрия моды переключилась на следующее десятилетие. Не стоит беспокоиться: это не о бесконечных шарфах и космических принтах. В центре внимания — узкие джинсы, баска, массивные ожерелья и тот самый слегка «инди» стиль. Короче говоря, это чистый миллениалкор.

© Just Talks

Неделя моды в Нью-Йорке сезона осень-2026 только подтвердила тренд. Дизайнеры решили не просто достать архивы, а переосмыслить знаковые силуэты эпохи. Старые формы получили новую подачу, больше структуры и сложные оттенки.

Coach открыл показы коллекцией с настроением скейт-парка. Клетчатые куртки, поношенные бермуды, «убитая» обувь — будто гардероб бруклинского хипстера десятых внезапно стал актуальным. 7 For All Mankind, который и в те годы был на пике, выдал почти флешбек в 2011-й: декорированные джинсовки, облегающие платья для клуба, скинни и экстремально короткие мини. И да, возвращение узких джинсов сейчас выглядит свежо именно потому, что мы давно их не видели.

Баска снова в игре. Этот силуэт когда-то считался символом офисного шика десятых, а теперь его крутят в разных версиях. Tory Burch, Ralph Lauren и Ashlyn предложили свои трактовки. У Proenza Schouler появилась двубортная куртка с баской и платье с открытыми плечами — аккуратный кивок в сторону прошлого без прямого копирования.

Аксессуары тоже говорят сами за себя. Узкие шарфы, крупные ожерелья со стразами, квадратные очки в духе инди-рока. Даже военная куртка, которую эффектно показал Khaite, вернулась в более строгом и дорогом исполнении: кожа выглядит гладкой, крой — точным, посадка — продуманной.

Почему это происходит именно сейчас? Всё просто: миллениалы управляют культурой. По данным Vogue, в 2025 году большинство ключевых назначений креативных директоров получили дизайнеры этого поколения. Люди, которые росли в 2010-е, теперь задают правила игры. Даже Marc Jacobs обращается к эстетике той эпохи.

Ностальгия здесь мягкая, без стыда и иронии. Десятые ещё не стали далёкой историей, но уже ощущаются как более простое время. Тридцати- и сорокалетние вспоминают вечеринки, первые карьеры и тот самый зелёный жакет, который внезапно снова появился в коллекциях. Параллельно в сети вирусится мода 2016 года, так что камбэк выглядит логично.

Главное — это не копия старых образов. Бренды предлагают обновлённые версии. Джинсы стали комфортнее, ткани — качественнее, цвета — глубже. Уличная эстетика и спортшик, которые определяли десятилетие, теперь выглядят взрослее и продуманнее. Если вы не сохранили свой гардероб из 2012 года, не волнуйтесь. Магазины уже полны новых трендов.