Невеста Роналду похвасталась фигурой в колготках

Невеста футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес снялась в бюстгальтере. Она разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя Джорджина Родригес предстала перед камерой в черном бюстгальтере, колготках и остроносых туфлях на каблуках. Возлюбленная Криштиану Роналду позировала с уложенными в высокий пучок волосами и макияжем в нюдовых тонах. Знаменитость была запечатлена в салоне частного самолета.

В начале февраля Джорджина Родригес опубликовала в личном блоге фото, где стояла в обтягивающем розовом платье-миди, низ которого был украшен меховой отделкой. Невеста Роналду добавила к наряду нюдовые туфли на каблуках, серьги с бриллиантами, кольцо и сумку Hermes. Она сделала макияж и собрала волосы в гладкий пучок. Знаменитость позировала на фоне пальм.

В декабре Джорджина Родригес стала героиней выпуска журнала Elle. На одной из обложек модель предстала в темной кожаной куртке и корсете с кристаллами и глубоким декольте. Образ невесты Роналду также дополнили коричневый ремень и кольца. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле.